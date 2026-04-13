Автобус с пассажирами вспыхнул в российском городе

В Кирове вспыхнул автобус с пассажирами

В Кирове автобус с пассажирами внутри внезапно загорелся. Об этом сообщает региональное правительство.

Инцидент произошел 13 апреля во время рейса автобуса №116, который ехал от автовокзала Кирова до аэропорта Победилово. В какой-то момент в моторном отсеке произошло короткое замыкание и автобус вспыхнул.

Водитель и кондуктор сразу же приняли необходимые меры, чтобы обезопасить пассажиров — никто не пострадал. Для доставки людей в аэропорт выделили другой автобус.

На месте случившегося работают компетентные службы. Частного перевозчика, чей автобус загорелся, проверят.

