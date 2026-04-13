Соцфонд объявил дату начала приема заявок на новую выплату для семей с детьми

Соцфонд: россияне с детьми летом смогут подать заявку на возврат половины НДФЛ
Александр Кряжев/РИА Новости

С 1 июня Социальный фонд РФ начнет принимать заявки на получение новой ежегодной семейной выплаты за 2025 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Соцфонде напомнили, что право на эту выплату имеют семейные пары, которые являются гражданами и налоговыми резидентами РФ, постоянно проживают в России с детьми, официально трудоустроены и платили налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в прошлом году.

Еще одно условие для получения выплаты — соответствие критериям нуждаемости, напомнили в соцфонде: подать заявку вправе те семьи, где доход на каждого человека (включая детей) не превышает полтора региональных прожиточных минимума.

Кроме того, существуют определенные требования к имуществу, которым владеет претендующая на льготу семья.

В Соцфонде напомнили, что подать заявку на выплату можно через его клиентские офисы, портал «Госуслуги» или МФЦ. Получение этого налогового вычета не лишает семью права на другие пособия и меры государственной поддержки.

Выплата по сути представляет собой налоговый вычет из НДФЛ за предшествующий год. Из уплаченных работающими родителями 13% налога на доход физлиц им вернут больше половины — 7%.

Например, если семья с двумя детьми при региональном прожиточном минимуме 18 тысяч рублей имеет доход не более 1,3 млн рублей, то каждый из родителей получит в среднем чуть более 45 тысяч рублей. Предельный доход для семей с тремя детьми в том же регионе составляет 1,62 млн рублей, а выплата на каждого из родителей — почти 57 тысяч рублей.

Ранее россияне массово пожаловались на проблемы с получением налогового вычета.

 
