«Продолжать диалог»: стало известно о новой стратегии Венгрии в отношении России

Для победившего не выборах в Венгрии главы партии «Тиса» Петера Мадьяра сейчас самое время для продолжения диалога с Россией, поэтому не стоит ждать радикализации позиции Будапешта в отношении Москвы. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-международник Тимофей Бордачев.

«Чтобы продолжать диалог с Москвой, сейчас в принципе время подходящее, потому что американский фактор никуда не девается, администрация [президента США Дональда] Трампа с Россией хочет разговаривать дальше. Я думаю, что никакого радикализма особенного мы не увидим», — подчеркнул он.

По словам Бордачева, для Киева смена политических элит в Венгрии несильно изменит ситуацию с поставками оружия, однако Украина может «выиграть на первом этапе» от поражения премьера Венгрии Виктора Орбана, так как получит денежный кредит от ЕС.

«В целом, в плане поставок вооружения Украине и многого всего она [ситуация] изменится несильно», — отметил политолог.

Партия «Тиса», победившая на парламентских выборах в Венгрии, заявила о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Ее лидер Петер Мадьяр подчеркнул, что диалог с Москвой неизбежен, но не будет «дружеским».

