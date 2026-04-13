ВС Ирана пригрозили всем портам в Персидском заливе

ВС Ирана предостерег от враждебных действий против его портов
Benoit Tessier/Reuters

Если иранские порты будут под угрозой, то ни один порт в Персидском заливе не останется в безопасности. Об этом заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских ВС Эбрахим Зольфагари, передает ТАСС.

«Если безопасность портов Исламской Республики Иран в водах Персидского залива и Оманского залива будет под угрозой, ни один порт в Персидском заливе и Оманском заливе не будет в безопасности», — сказал он.

12 апреля американский президент Дональд Трамп заявил, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Он поручил американскому флоту отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и заняться уничтожением мин в акватории.

По его словам, свободный проход через пролив не удалось обеспечить из-за позиции Тегерана.

В тот же день президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, обсудив с ним ситуацию в регионе.

Ранее Трамп заявил, что ему все равно, вернется ли Иран к переговорам с США.

 
