Последние секунды жизни москвичей, разбившихся в ДТП с Газелью, попали на видео

В Москве на видео попало, как Газель влетела в легковушку на дороге

В Москве на СВХ Газель врезалась в остановившуюся из-за поломки машину. Видео момента аварии опубликовал Московский Дептранс.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как грузовик на скорости врезается легковую машину, которая остановилась из-за поломки, и сбивает людей, водителя и пассажира иномарки. На записи также заметно, как в момент удара машину отбрасывает в сторону, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

Авария произошла утром 11 апреля на Северо-Восточной хорде. В результате происшествия два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Журналисты в свою очередь уточняют, что одно из транспортных средств, пострадавших в ДТП, — это автомобиль Jaguar, зарегистрированный в Рязанской области, а автоавария произошла в районе железнодорожной станции Грачевская. По данным mk.ru, водитель «Газели» получил травмы. В Jaguar не выжили двое, их личности устанавливаются.

