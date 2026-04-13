Глава ДНР рассказал об ожесточенных боях в Красном Лимане

Ожесточенные столкновения развернулись в северо-восточной и восточной частях Красного Лимана Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в интервью «Вестям».

«В самом Красном Лимане идут ожесточенные бои, в северо-восточной и восточной частях самого населенного пункта», — сказал он.

10 апреля российские войска освободили населенный пункт Диброва в ДНР.

6 апреля в Минобороны России сообщили, что в период с 30 марта по 5 апреля под контроль Вооруженных сил РФ перешли пять населенных пунктов: два — в Харьковской области, два — в Запорожской области и один — в Сумской области. Неделей ранее, с 23 по 29 марта, российские военные освободили пять населенных пунктов: три — в Харьковской области и два — в ДНР.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, мирные переговоры по Украине станут сложными и скрупулезными после того, как российские военнослужащие подойдут к административным границам Донбасса.

