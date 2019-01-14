Козак высказался о темпах роста цен на бензин в России

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Вице-премьер Дмитрий Козак оценил темы роста цен на бензин в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, с начала этого год на АЗС вертикально интегрированных компаний цены на бензин увеличилась на 0-1,7%, а на дизельное топливо — на 1,6-1,7%.

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«Нигде, ни у одной компании этот потолок по состоянию на сегодняшний день не пробит и есть уверенность в том, что такая ситуация сохранится до конца января», — сказал Козак.

Ранее премьер России Дмитрий Медведев заявил, что правительство отслеживает ситуацию с ценами на бензин.