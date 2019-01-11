«Ъ»: ЦБ разрешат блокировать сайты до решения суда
Центральный банк (ЦБ) России получит полномочия, которые позволят ему блокировать сайты до вступления в силу судебного решения, пишет «Коммерсантъ».
В издании отметили, что соответствующий законопроект рекомендован Госдумой к принятию в первом чтении 10 января.
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В газете добавили, что ЦБ также сможет обращаться в суд по такого рода делам, как заявитель.
Авторы поправок к закону «Об информации…» и Гражданскому процессуальному кодексу России считают, что новые полномочия ЦБ помогут снизить масштаб хищений у граждан мошенниками и хакерами.
Ранее сообщалось, что ЦБ могут разрешить блокировать активы собственников банков на весь судебный период.