«Ъ»: ЦБ разрешат блокировать сайты до решения суда

Центральный банк (ЦБ) России получит полномочия, которые позволят ему блокировать сайты до вступления в силу судебного решения, пишет «Коммерсантъ».

В издании отметили, что соответствующий законопроект рекомендован Госдумой к принятию в первом чтении 10 января.

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В газете добавили, что ЦБ также сможет обращаться в суд по такого рода делам, как заявитель.

Авторы поправок к закону «Об информации…» и Гражданскому процессуальному кодексу России считают, что новые полномочия ЦБ помогут снизить масштаб хищений у граждан мошенниками и хакерами.

Ранее сообщалось, что ЦБ могут разрешить блокировать активы собственников банков на весь судебный период.