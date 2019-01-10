Стало известно, какие продукты подорожали больше всего в 2018 году
Названы продукты, цены на которые выросли больше всего в 2018 году. Об этом сообщает Росстат.
Как отмечается, больше всего подорожал сахар-песок. По сравнению с декабрем 2017 года стоимость продукта выросла на 28,3%.
Также значительно увеличилась цена на куриные яйца, которые подорожали на 25,9%.
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На третьем месте по росту цен оказались мясо и птица. Стоимость этих товаров выросла на 9,7%.
Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России увеличилась почти в два раза.