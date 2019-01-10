Товарооборот России и Китая впервые превысил $100 млрд

Товарооборот России и КНР в середине декабря прошлого года превысил $100 млрд, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, эта цифра стала историческим рекордом. Окончательные данные будут опубликованы позднее.

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Пекин является крупнейшим торговым партнером Москвы. Россия среди партнеров Китая занимает по этому показателю десятое место.

Ранее сообщалось, что Китай завершил торговые переговоры с США.