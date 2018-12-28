China Daily: Китай и США достигли нового прогресса в торговых переговорах

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Стороны Китая и Соединенных Штатов запланировали проведение прямых торговых переговоров в 2019 году в дополнение к телефонным консультациям, пишет China Daily со ссылкой на заявление министерства торговли КНР.

Заявлению предшествовали двусторонние переговоры, в ходе которых удалось добиться «нового прогресса» по вопросу торгового дисбаланса и защиты прав интеллектуальной собственности, говорится в материале.

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Издание отмечает, что даже несмотря на период праздников экономические и торговые команды обеих сторон поддерживали тесную связь.

Кроме того, в Китае готовится закон об иностранных инвестициях. Он должен облегчить механизмы защиты иностранного капитала в КНР. Отмечается, что китайское министерство торговли и дальше будет работать над упрощением доступа иностранных инвестиций к рынку Китая.

Законопроект также предполагает запрет правительственным ведомствам и должностным лицам использовать административные полномочия для принудительной передачи технологий и предусматривает, что технологическое сотрудничество, которое связано с иностранным капиталом, должно решаться всеми заинтересованными сторонами.