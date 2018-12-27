Цена на нефть марки Brent обвалилась на 5%

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Стоимость нефти марки Brent демонстрировала падение на 5% после роста на 9% днем 27 декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.32 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,3%, до $52,92 за баррель, при этом минутами ранее падение превышало 5%.

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Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась при этом на 4,01% — до $44,75 за баррель.

Ранее сообщалось, что цена на нефть Brent рухнула на 6% — до уровня середины 2017 года.