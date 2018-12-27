В сети алкомаркетов «Красное&Белое» завершились обыски
В алкогольной сети «Красное&Белое» сообщили о завершении обысков, передает РИА «Новости».
«По итогам данных мероприятий в офисе и на всех складах была изъята документация на товар, произведен осмотр зданий и помещений, по итогам чего факт хранения и реализации контрафактной алкогольной продукции установлен не был», — рассказали представители компании.
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Отмечается, что магазины, склады и офисы компании продолжили работу в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что в сеть алкомаркетов «Красное & Белое» пришли с обысками.