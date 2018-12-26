Песков ответил на вопрос об участии Путина в Давосском форуме

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном участии главы государства Владимира Путина во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, Москва приветствует изменение политического климата в Давосе, однако решение о визите президента на форум еще не было принято.

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«График у президента, вы видите, в связи с международной обстановкой достаточно плотный, насыщенный. Эта тема находится на рассмотрении», — сказал Песков.

В ответ на уточняющий вопрос, не исключают ли в Кремле визита Путина в Давос, пресс-секретарь подчеркнул, что сейчас «не исключают ничего».

Ранее стало известно, что форум в Давосе посетит глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.