На Украине могут начать закрывать школы
Из-за нехватки денег на Украине могут начать закрывать школы и сокращать учителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что общий долг достиг миллиарда гривен (2,5 млрд рублей).
Проблемы с выплатами начались еще весной, потому что власти не учли повышения окладов учителям с 1 января 2018 года.
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Чтобы компенсировать недостаток бюджетных средств, власти на местах также начали урезать доплаты педагогам и предлагать родителям учеников платить за обучение.
Как сообщили в Министерстве образования Украины, на начало следующего года в большинстве областей ожидаются крупные задолженности по зарплатам.