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Из-за нехватки денег на Украине могут начать закрывать школы и сокращать учителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что общий долг достиг миллиарда гривен (2,5 млрд рублей).

Проблемы с выплатами начались еще весной, потому что власти не учли повышения окладов учителям с 1 января 2018 года.

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Чтобы компенсировать недостаток бюджетных средств, власти на местах также начали урезать доплаты педагогам и предлагать родителям учеников платить за обучение.

Как сообщили в Министерстве образования Украины, на начало следующего года в большинстве областей ожидаются крупные задолженности по зарплатам.