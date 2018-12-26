Силуанов раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко

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Первый вице-премьер и российский министр финансов Антон Силуанов рассказал, о чем шла речь на переговорах президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, передает РИА «Новости».

По словам министра, поднимались вопросы, связанные с повесткой двусторонних отношений между странами. В частности обсуждались запланированные в России в 2019 году изменения в налоговом законодательстве и планы, предполагающие изменения налогообложения нефтегазового сектора, и совместные действия России и Белоруссии по вопросам ценообразования на энергоресурсы и газ.

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«Договорились также о сближении позиций по всем этим направлениям», — сказал Силуанов.

Ранее Лукашенко во время переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным выразил уверенность, что они смогут договориться по всем спорным вопросам.