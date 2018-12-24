Индекс Dow Jones обвалился ниже 22 тысяч в канун Рождества
Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов 24 декабря рухнул ниже 22 тысяч пунктов, что сделало сочельник 2018 года худшим в истории для американских бирж, передает CNBC News.
Сообщается, что промышленный индекс Dow Jones упал на 653 пункта, что соответствует снижению на 2,91%.
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Существенно понизился и индекс S&P 500 — на 2,7%, до 2351,10 пункта. Индекс Nasdaq Composite потерял 2,2%.
Как отмечается, паника на рынке связана со слухами о намерении президента США Дональда Трампа отправить в отставку главу ФРС США.