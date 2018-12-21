В Совфеде отреагировали на продление санкций ЕС против России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/829/11649829/RIAN_3296729.HR.ru-pic905-895x505-66666.jpg">

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал продление антироссийских санкции Евросоюза. Об этом сообщает RT.

По его словам, продление санкций ЕС против России было ожидаемо.

Он также добавил, что Брюсселю проще автоматически продлевать существующие антироссийские санкции.

Реклама

Джабаров подчеркнул, что ЕС будет продлевать санкции против России, пока ситуация на Украине не нормализуется.

Ранее сообщалось, что ЕС продлил санкции против России.