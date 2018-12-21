Цена нефти Brent опустилась ниже $53
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $53 за баррель, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Как отмечается, это произошло впервые с 5 сентября 2017 года.
По состоянию на 14.27 мск цена февральских фьючерсов на Brent снижалась на 1,93% до $53,3 за баррель.
Реклама
Также отмечается, что стоимость фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,85% до $45,49 доллара за баррель.
Ранее сообщалось, что министр экономики Александр Новак прокомментировал падение цен на нефть.