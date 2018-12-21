Цена нефти Brent опустилась ниже $53

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Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $53 за баррель, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Как отмечается, это произошло впервые с 5 сентября 2017 года.

По состоянию на 14.27 мск цена февральских фьючерсов на Brent снижалась на 1,93% до $53,3 за баррель.

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Также отмечается, что стоимость фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,85% до $45,49 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что министр экономики Александр Новак прокомментировал падение цен на нефть.