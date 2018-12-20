Тверская область расширит мощности вагоностроения за счет реанимации завода в Торжке

Торжокский вагоностроительный завод, в 2016 году признанный банкротом, возобновит свою деятельность с приходом нового инвестора. Предприятие станет еще одной точкой развития вагоностроения в Тверской области, сообщил «Газете.Ru» губернатор Игорь Руденя.

Накануне завод, находящийся в стадии ликвидации, обрел нового собственника. По результатам публичных торгов им стала компания КСК «Инвестиции» – дочерняя структура холдинга «Транспортные компоненты», ключевым партнером которого является «Трансмашхолдинг». Как сообщили в правительстве Тверской области, сделке предшествовали переговоры с участием главы региона, их итогом стало решение реанимировать предприятие.

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«Предприятие возобновит хозяйственную деятельность при участии большой инвестиционной группы, которая нам знакома по взаимодействию с Тверским вагоностроительным заводом. Эта деятельность будет связана с работой по пассажирскому подвижному составу. И что очень важно – планируем закрыть задолженность по заработной плате перед работниками завода», – отметил Игорь Руденя.

По сообщениям СМИ, задолженность по зарплате на предприятии составляет около 80 млн руб. По словам губернатора, региональные власти «подошли к заключению соглашения по выплате задолженности по заработной плате до конца текущего года».

Кроме того, стало известно, что Торжокский вагоностроительный завод с 2019 года начнет выполнять заказы, перераспределенные в рамках портфеля «Трансмашхолдинга». Ранее сообщалось, что в цехах предприятия, возможно, будут ремонтировать вагоны скоростных поездов «Сапсан».

«Возобновлением работы Торжокского вагонзавода Тверская область продолжает укреплять свои позиции на рынке вагоностроения. Во многом это личная заслуга губернатора Игоря Рудени, который использует свой лоббистский потенциал в федеральных властных и бизнес-структурах для формирования и развития ключевых «точек роста» тверской экономики», – считает директор Института экономики и управления Тверского госуниверситета Давид Мамагулашвили.

Торжокский вагоностроительный завод основан в 1916 году (как Первый коренной парк железнодорожных войск). Основная специализация — разработка и производство электропоездов, а также грузовых и специализированных вагонов локомотивной тяги.

Помимо Торжокского вагоностроительного завода, на территории области находятся девять производственных компаний, входящих в состав холдинга «Транспортные компоненты», а также один из крупнейших потребителей его продукции – Тверской вагоностроительный завод (ОАО «ТВЗ»). Он также выведен из кризиса и обеспечен долгосрочным портфелем заказов. ТВЗ является ядром кластера метровагоностроения, в регионе. Предприятие в Торжке, как предполагается, также станет частью кластера.