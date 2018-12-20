Сенат США одобрил временный бюджет во избежание приостановки работы правительства

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Сенат утвердил законопроект о временном бюджете до 8 февраля 2019 года, чтобы избежать приостановки работы правительства из-за споров о финансировании строительства стены на границе с Мексикой, передает Associated Press.

Президент США Донаьлд Трамп и федеральное правительство страны не могут договориться о бюджете на новый финансовый год, который в Соединенных Штатах начался еще 1 октября. Трамп настаивает на выделении $5 млрд на строительство стены вдоль границы с Мексикой, демократы согласны лишь на $1,3 млрд.

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Согласно законопроекту, финансирование охраны госграницы сохранится на текущем уровне до 8 февраля 2019 года. Если его одобрит американский конгресс, это будет означать поражение Трампа в споре о строительстве стены на южной границе.

Как отмечается, срок голосования конгресса по законопроекту истекает в пятницу, 21 декабря.

Associated Press подчеркивает, что в том случае, если финансирование не будет одобрено, более 800 тыс. сотрудников государственных ведомств США могут остаться под Рождество без работы или, как минимум, без зарплаты.

Ранее газета The Washington Post писала, что Белый дом начал подготовку к приостановке работы правительства.