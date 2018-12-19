На Украине зафиксировали рост отрицательного сальдо внешней торговли на 66,6%

<img src="//img.gazeta.ru/files3/23/12032023/RTR4748B-pic905-895x505-83232.jpg">

Государственная служба статистики Украины отчиталась о росте отрицательного сальдо внешней торговли в январе — октябре 2018 года на 66,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные ведомства.

В службе статистики уточнили, что разница между экспортом и импортом Украины в этот срок составила $7,95 млрд. При этом в январе — октябре 2018 года экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 10,3% (до $38,8 млрд), а импорт — на 17% (до $46,75 млрд).

Ранее на Украине был опубликован закон о бюджете на 2019 год.