На Украине зафиксировали рост отрицательного сальдо внешней торговли на 66,6%
Государственная служба статистики Украины отчиталась о росте отрицательного сальдо внешней торговли в январе — октябре 2018 года на 66,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на данные ведомства.
В службе статистики уточнили, что разница между экспортом и импортом Украины в этот срок составила $7,95 млрд. При этом в январе — октябре 2018 года экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 10,3% (до $38,8 млрд), а импорт — на 17% (до $46,75 млрд).
Ранее на Украине был опубликован закон о бюджете на 2019 год.