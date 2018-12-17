Орешкин поедет на Всемирный экономический форум в Давосе

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что Москва приветствует решение организаторов форума в Давосе отменить запрет на участие российских бизнесменов, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что сам также поучаствует во встрече министров стран ВТО на полях давосского форума, однако его участие в самом форуме зависит от российского премьера Дмитрия Медведева.

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«У меня там в любом случае будет 25 января встреча министров ВТО, в которой я планирую принимать участие. Участие же в самом форуме — это вопрос к Дмитрию Анатольевичу (Медведеву. «Газета.Ru»)», — сказал Орешкин.

Он добавил, что запрет на участие в форуме для российских бизнесменов нанес бы площадке репутационный удар.

Ранее сообщалось, что в ВЭФ подтвердили участие российской делегации.