В Госдуме высказались о резолюции ЕП против «Северного потока — 2»

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Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал резолюцию Европарламента, призывающую отменить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», передает RT.

По мнению депутата, Соединенные Штаты политизируют проект газопровода для продвижения собственных интересов. Он полагает, что Вашингтон давит на европейские страны, чтобы продавать им американский сжиженный газ.

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«Он абсолютно коммерческий и взаимовыгодный — для России, для Германии и для Европы в целом», — сказал Завальный.

Ранее депутаты Европарламента приняли на сессии в Страсбурге резолюцию, в которой призвали свернуть реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2». Парламентарии утверждают, что это «политический​ проект».