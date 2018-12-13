Европарламент выступил за отмену «Северного потока — 2»

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Депутаты Европейского парламента (ЕП) приняли на сессии в Страсбурге резолюцию, в которой призвали свернуть реализацию газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщается на сайте ЕП.

Евродепутаты подчеркнули, что Украина играет «решающую роль» в европейских сетях энергосбережения.

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«Депутаты Европарламента осуждают строительство трубопровода «Северный поток — 2» в обход Украины, так как это политический​ проект, который угрожает энергетической безопасности Европы», — подчеркивается на сайте.

Также на сессии депутаты обсудили события в Керченском проливе и пришли к выводу, что европейским странам следует ответить на «агрессию» России. В качестве возможного варианта ответа депутаты назвали «адресные санкции».

Ранее в США Палата представителей поддержала санкции против «Северного потока — 2».