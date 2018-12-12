В Раде рассказали, почему украинцы едут работать в Россию

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Бывший депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов заявил, что три миллиона украинцев «вынуждены» работать в России. Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.

По словам Куликова, причиной этого являются действия украинских властей. При этом депутат подчеркнул, что гражданам Украины приходится выполнять низкоквалифицированную работу, которой не хотят заниматься россияне.

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«Мы же виноваты в том, что мы не дали возможность этим людям жить в Украине, работать в Украине и т.д. И мы создаем все условия для того, чтобы к ним относились как можно хуже везде. Они и так на сегодняшний день оторваны от дома. Они вынуждены работать в России», — отметил Куликов.

Ранее украинцы рассказали о своем отношении к России.