Bloomberg: Мэй отменила голосование по Brexit в парламенте

Британский премьер Тереза Мэй приняла решение не проводить в парламенте решающее голосование по выходу страны из состава Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источника, решение политика объясняется рисками «разрушительного поражения».

Ранее cуд ЕС разрешил Британии передумать насчет Brexit.