Суд ЕС разрешил Британии передумать насчет Brexit
Суд Евросоюза (ЕС) заявил, что Соединенное Королевство может отозвать свое уведомление о выходе из состава организации. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, такое решение британская сторона может принять в одностороннем порядке. В этом случае страна сохранит статус члена ЕС.
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Уточняется, что такой сценарий будет возможен до соглашения между ЕС и Британией или до истечения двухлетнего срока с подачи уведомления о прекращении членства в союзе.
Ранее сообщалось, что союзники Мэй готовят второй референдум по Brexit.