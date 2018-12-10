Суд ЕС разрешил Британии передумать насчет Brexit

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Суд Евросоюза (ЕС) заявил, что Соединенное Королевство может отозвать свое уведомление о выходе из состава организации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, такое решение британская сторона может принять в одностороннем порядке. В этом случае страна сохранит статус члена ЕС.

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Уточняется, что такой сценарий будет возможен до соглашения между ЕС и Британией или до истечения двухлетнего срока с подачи уведомления о прекращении членства в союзе.

Ранее сообщалось, что союзники Мэй готовят второй референдум по Brexit.