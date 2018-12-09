Лавров рассказал о позиции России в торговой войне между США и Китаем

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена занимать чью-либо сторону в торговой войне между США и Китаем, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что важнейшими в данном случае являются экономические интересы России.

«У нас есть партнеры и на европейском пространстве. Такой партнер, как Иран, тоже является объектом очень жестких американских санкций. Однако все эти проблемы мы хотим рассматривать не через участие на чьей-либо стороне в торговой войне, а через задействование легитимных юридических процедур Всемирной торговой организации, что мы уже и делаем», — подчеркнул Лавров.

Ранее во время саммита G20 в Буэнос-Айресе Дональд Трамп и Си Цзиньпин заключили 90-дневном торговое перемирие, которое предполагает запрет введения новых пошлин.