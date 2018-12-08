Силуанов оценил работу ФАС России

Министр финансов РФ Антон Силуанов на IX-ом Гайдаровском форуме в Москве Илья Питалев/РИА «Новости»

Российский министр финансов Антон Силуанов оценил работу Федеральной антимонопольной службы страны (ФАС), передает РИА «Новости».

По его мнению, ФАС справляется с регулированием тарифов, а необходимости передачи этой функции Минэкономразвития в настоящее время нет.

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«Можно усилять, но не надо передвигать людей с одного места на другое», — заявил Силуанов.

Ранее Силуанов заявил, что российская экономика стала менее зависимой от воздействия внешних факторов.