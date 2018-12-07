Песков рассказал о разговоре Путина и Новака перед заседанием ОПЕК+

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин перед заседанием ОПЕК+ обсудил с министром энергетики Александром Новаком вопрос сокращения добычи нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Неоднократно встречался с Новаком, в первую очередь, конечно, по тем вопросам, которые фигурировали на повестке дня ЕврАзЭС, саммита ЕврАзЭС, который прошел, но, в том числе, конечно, и венские дела тоже обсуждались», — сказал Песков.

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При этом он отказался комментировать позицию России в ОПЕК, отметив, что министр сделает соответствующее заявление в Вене.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК проведут повторную встречу.