Медведев: в науке и здравоохранении параллельные линии пересекаются

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что национальные проекты науки и здравоохранения не являются обособленными друг от друга. Трансляцию его интервью ведет «Россия-24».

По словам российского премьера, в этих сферах «параллельные линии пересекаются», так как между этими нацпроектами нет глухой стены. Он отметил, что позиция в их отношении обособлена с точки зрения контроля.

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«Если не будет прикладного аспекта в программе науки, а фундаментальных исследований — в программе здоровья, то мы не сможем выйти на прорывные результаты», — добавил Медведев.

Он также подчеркнул, что не сомневается в том, что здравоохранение как нацпроект несет в себе научный компонент.

Ранее Медведев охарактеризовал российскую экономику.

«Газета.Ru» в режиме онлайн следит за интервью премьер-министра Дмитрия Медведева об итогах 2018 года.