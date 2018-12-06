Иран не будет сокращать добычу нефти в рамках ОПЕК+
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что страна не намерена сокращать добычу нефти в рамках формата ОПЕК+. Слова министра передает ТАСС.
Данное заявление он сделал в Вене во время министерской конференции Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
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«Мы должны быть исключены из любых решений по поводу квот сокращения добычи», — заявил Зангане.
Он подчеркнул, что иранская сторона не намерена принимать решение о сокращении добычи нефти до тех пор, пока не будут сняты санкции США.
Министр добавил, что если Соединенные Штаты хотят оказать давление на Иран с помощью ОПЕК, то такое поведение является «непрофессиональным».
Ранее в Госдепе предостерегли ряд стран от пропуска танкеров Ирана.