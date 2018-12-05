Министр энергетики Катара прокомментировал выход страны из ОПЕК

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Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что многие из стран ОПЕК сожалеют о выходе Катара из организации. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, члены ОПЕК с уважением отнеслись к решению Катара.

Он также добавил, что посетит только церемонию открытия заседания ОПЕК и не примет участие в дальнейших встречах.

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Саад аль-Кааби подчеркнул, что его присутствие на обсуждении сокращения добычи нефти «будет неэтичным».

Ранее сообщалось, что министры ОПЕК+ согласились с необходимостью сокращения добычи нефти.