Мониторинговый комитет анонсировал обсуждение выхода Катара из ОПЕК
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ намерен обсудить выход Катара из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Слова Новака передает ТАСС.
«Завтра [5 декабря] обсудим», — сказал Новак.
Ранее директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко прокомментировал выход Катара из ОПЕК.
Катар объявил о выходе из состава ОПЕК в понедельник, 3 декабря. Данное решение вступит в силу 1 января 2019 года.