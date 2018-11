The Banker назвал ВТБ банком года в России

Российский банк ВТБ стал победителем конкурса британского журнала The Banker, сообщает ВТБ.

«ВТБ победил в номинации «Банк года в России» премии «Банк года 2018», организованной журналом The Banker. Международная коллегия судей издания оценила финансовые показатели ВТБ, в частности, капитал первого уровня, активы и чистую прибыль, а также стратегические инициативы, технологии, продукты и услуги, которые банк внедрил в период с января 2017 года по июнь 2018 года», — говорится в сообщении.

Жюри отметило опыт российского банка в предоставлении услуг в России, отмечают в ВТБ.

ВТБ – один из российских системообразующих банков с активами в почти 14 трлн руб., 60,9% акций принадлежит государству. С начала 2018 года в ВТБ влился ВТБ24.

Журнал The Banker выпускается с 1926 года, периодичность – раз в месяц, принадлежит The Financial Times. Освещает основные международные финансовые и экономические новости, а также представляет анализ глобальных рыночных тенденций. В частности, журнал ежегодно составляет рейтинг ТОП-100 мировых банков.