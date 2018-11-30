Новак допустил встречу по газу России, Украины и ЕС до конца года

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Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что его министерство готово провести очередную трехстороннюю встречу с Украиной и Евросоюзом по газовым вопросам, передает ТАСС.

Министр напомнил, что в сентябре уже была проведена встреча по газу на экспертном уровне.

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«Что касается министерских встреч с Еврокомиссией, то мы не отказываемся от таких консультаций и всегда готовы», — сказал Новак.

Он добавил, что предложение о проведении встречи на министерском уровне уже поступило, в настоящее время происходит согласование дат с «коллегами».

«Возможно, она состоится еще до конца этого года», — заявил Новак.

Ранее глава Минэнерго раскрыл подробности новой доктрины энергобезопасности.