Новак допустил встречу по газу России, Украины и ЕС до конца года
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что его министерство готово провести очередную трехстороннюю встречу с Украиной и Евросоюзом по газовым вопросам, передает ТАСС.
Министр напомнил, что в сентябре уже была проведена встреча по газу на экспертном уровне.
Реклама
«Что касается министерских встреч с Еврокомиссией, то мы не отказываемся от таких консультаций и всегда готовы», — сказал Новак.
Он добавил, что предложение о проведении встречи на министерском уровне уже поступило, в настоящее время происходит согласование дат с «коллегами».
«Возможно, она состоится еще до конца этого года», — заявил Новак.
Ранее глава Минэнерго раскрыл подробности новой доктрины энергобезопасности.