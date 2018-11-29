В Германии открыли расследование из-за поставки турбин в Крым

В Гамбурге ведется расследование в отношении троих сотрудников Siemens, работающих в Санкт-Петербурге, сообщает агентство Reuters.

Прокуратура подозревает их в нарушении правил эмбарго Европейского союза (ЕС). Работников подозревают в поставке семи газовых турбин в Крым, сообщает агентство. Расследование в Гамбурге ведется с мая, говорится в материале.

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В частности, в 2015 и 2016 годах компания Siemens экспортировала в Россию семь газовых турбин, позже они были установлены в Крыму, на который распространяются европейские санкции. Стоимость турбин составляет €213 млн. В Siemens сообщили, что турбины предназначались для строительства электростанции в российском городе Тамань. Однако позже они были перемещены в Крым для установки на новой электростанции в нарушение договора купли-продажи, считают в прокуратуре.

ЕС ввел санкции против России в 2014 году из-за ситуации на Украине.