NYT: Трамп может договориться о «торговом перемирии» с Китаем на G20

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На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита «Большой двадцатки» в Аргентине президент США Дональд Трамп, несмотря на жесткий диалог, скорее всего, будет искать «торгового перемирия», пишет The New York Times.

За жесткими разговорами Трампа и угрозами о более высоких пошлинах против китайских товаров заметен надвигающийся страх из-за той цены, которую придется заплатить за затяжную торговую войну с Китаем, поскольку она скажется и на финансовых рынках, и на всей экономике, пишет газета.

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Этот страх может послужить отправной точкой для возможного перемирия между Вашингтоном и Пекином, рассказали несколько американских чиновников. Возможное «торговое перемирие» может быть заключено в виде соглашения, которое откладывает введение новых пошлин на несколько месяцев, за время которых две крупнейшие державы попытаются разобраться в вопросах, разделяющих их, поясняет NYT.

«Есть неплохая возможность заключить сделку, и он [Трамп] открыт для этого», — заявил ранее главный экономический советник Трампа Ларри Кадлоу.

На данный момент администрация президента США планирует повысить существующие тарифы на китайские товары на $250 млрд с 10% до 25%. Кроме того, с 1 января Трамп также угрожал введением дополнительных пошлин на сумму $267 млрд. Как отмечает газета, многие опасаются, что этот шаг ввергнет обе страны в полноценную экономическую холодную войну.

Однако если лидеры договорятся о двусторонних переговорах, то Трамп может отложить увеличение размера пошлин до 25%, а также и введение новых пошлин на другие товары из Китая, говорится в материале.