СМИ: банки угрожают блокировкой карт россиян при подозрительных денежных переводах

В России клиенты нескольких банков сообщили, что кредитные организации потребовали от них обоснования денежных переводов, сумма которых не превышает 1 тыс. руб. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на слова пострадавших.

По их словам, речь идет о перечислениях между гражданами. Сотрудники служб финансового мониторинга банковских организаций попросили предоставить документы, которые бы подтверждали экономическую целесообразность таких переводов. Если клиенты не предоставляют необходимые сведения в указанный срок, их кредитные карты или счет могут заблокировать.

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По мнению экспертов, действия банковских организаций направлены против мошенников.

Согласно заявлению Центробанка, если банк считает операции подозрительными, его представители должны связаться с клиентом и получить от него подтверждение.

Ранее Госдума приняла закон, который разрешит российским банкам при подозрении на несанкционированный перевод денежных средств с карт клиентов блокировать их.