Орешкин заявил об укреплении реального курса рубля до 2036 года

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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что укрепление реального курса рубля прогнозируется в период до 2036 года. Об этом он заявил по итогам заседания правительства, передает передает корреспондент «Газеты.Ru».

«У нас установлен целевой ориентир по инфляции в 4%, он заложен полностью до 2036 года. Что касается курса, здесь мы не ожидаем каких-то кардинальных изменений с точки зрения реального курса рубля. Исходя из более-менее стабильной динамики, (ожидаем) определенного укрепления небольшого реального курса рубля на всей раскладке горизонта», — сказал Орешкин.

Ранее сообщалось, что Минфин прогнозирует постепенное ослабление курса рубля до 2035 года. Номинально российская валюта подешевеет до 73,9 рублей за американский доллар, считают в ведомстве.