Цены на нефть рухнули из-за заявлений Трампа

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Цена на нефть обрушилась более, чем на 7% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об отказе от введения санкций в отношении Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 7,29%, до 61,92 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 7,53%, до 52,89 доллара за баррель.

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Ранее сообщалось, что цена на нефть Brent упала ниже $63 за баррель впервые с февраля.

Также сообщалось, что Трамп заявил о том, что США намерены остаться надежным партнером Саудовской Аравии.