Цены на нефть рухнули из-за заявлений Трампа
Цена на нефть обрушилась более, чем на 7% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об отказе от введения санкций в отношении Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 7,29%, до 61,92 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 7,53%, до 52,89 доллара за баррель.
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Ранее сообщалось, что цена на нефть Brent упала ниже $63 за баррель впервые с февраля.
Также сообщалось, что Трамп заявил о том, что США намерены остаться надежным партнером Саудовской Аравии.