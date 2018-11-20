Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов

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В Госдуме предложили неработающим россиянам платить все страховые взносы в социальные фонды самостоятельно, а тех, кто откажется платить — штрафовать. Об этом пишет «Российская газета».

Отмечается, что сейчас за трудоустроенных граждан эти взносы перечисляет работодатель — 22% в Пенсионный фонд, 5,1% — в Фонд обязательного медстрахования и 2,9% — в Фонд социального страхования.

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Как пояснил автор инициативы, примерно 18 млн россиян трудоспособного возраста не имеют официальной работы, хотя многие из них заняты неофициально, то есть являются самозанятыми — при этом не участвуют в финансировании пенсионной системы. При этом если такие граждане не будут производить отчисления — последуют штрафные санкции, как при уклонении от уплаты налогов, предлагает автор инициативы.

Ранее депутаты Госдумы приняли в окончательном третьем чтении пакет из трех законопроектов о проведении пилотного эксперимента, устанавливающего налог на профессиональный доход для самозанятых граждан в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях