Бывший секретарь по Brexit обвинил Мэй в провале соглашения по выходу из ЕС

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Бывший секретарь по Brexit Доминик Рааб заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не смогла достойно противостоять давлению со стороны Европейского союза (ЕС) в достижении соглашения о выходе страны из ЕС. Об этом сообщает газета The Guardian.

Экс-министр подчеркнул, что он выступает против предлагаемой сделки по Brexit.

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«Если мы не можем заключить это соглашение на разумных условиях, то мы должны быть честны в отношении страны, которую мы не можем позволить подкупить, подвергнуть шантажу или издевательствам, и поэтому мы уйдем», — заявил Рааб.

Подчеркивается, что с действиями премьер-министра не согласны и некоторые члены ее собственной партии.

Ранее сообщалось, что Мэй в колонке для The Sun объяснила свой план по Brexit.