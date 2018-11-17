Си Цзиньпин призвал к открытости и объективному ответу на вызовы мира

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что международному сообществу следует объективно оценивать происходящие в мире изменения, передает РИА «Новости».

По его словам, выстраивание барьеров и обрывание связей — это путь в никуда, он будет идти вразрез с экономическими правилами и историческими тенденциями.

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«Необходимо со всей объективностью понимать, какие изменения происходят в мире, чтобы выполнить свои обязательства и ответить на любые вызовы и изменения ситуации», — заявил Си Цзиньпин.

Он добавил, что приверженность открытости и сотрудничеству несет больше возможностей и благ, а тот, «кто закроет свою дверь, просто-напросто отрежет себя от остального мира и потеряет направление», считает китайский лидер.

Ранее вице-президент США Майк Пенс назвал условие прекращения торговой войны против Китая.