Британский фунт стерлингов рухнул на фоне новостей о Brexit
Британский фунт стерлингов резко упал после новостей об отставке британского министра по делам Brexit Доминика Рааба, передает ExchangeRates.
Сообщается, что на 12.10 мск стоимость британского фунта стерлинга по отношению к евро снизилась на 0,95%, достигнув отметки в 1.13693. Стоимость фунта стерлингов по отношению к доллару упала на 0,92%, достигнув отметки в 1.28652.
Ранее сообщалось, что британский министр по делам Brexit ушел в отставку.