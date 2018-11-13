Пушков отреагировал на ситуацию с участием России в Давосском форуме

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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с возможным отказом России от участия в Давосском экономическом форуме. Об этом он написал в своем твиттере.

Он отметил, что «Давос теряет Россию», так как Москва может по примеру отказа участия в ПАСЕ отказаться от участия в форуме из-за индивидуальных санкций в отношении россиян.

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«Не думаю, что это выгодно форуму: он перестанет быть всемирным», — подчеркнул Пушков.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российская делегация не приедет на форум в Давосе, если Швейцария не снимет запрет на участие в мероприятии ряда бизнесменов из России.