Козак оценил ситуацию на рынке топлива в России
Вице-премьер России Дмитрий Козак оценил ситуацию на рынке топлива в России. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Козака, сейчас ситуация не является кризисной.
«Кризисом было бы, если бы были предельно низкие цены на нефть и нефтяная отрасль была бы в убытках, бюджет терял бы доходы — тогда это был бы кризис», — отметил вице-премьер.
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Он отметил, что нужно принять «разумное решение» на рынке нефти, чтобы не сделать стоимость топлива убыточной для перерабатывающей отрасли.
Ранее в Кремле пообещали реакцию кабмина на недовольство АЗС соглашением по топливу.