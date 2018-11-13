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Вице-премьер России Дмитрий Козак оценил ситуацию на рынке топлива в России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Козака, сейчас ситуация не является кризисной.

«Кризисом было бы, если бы были предельно низкие цены на нефть и нефтяная отрасль была бы в убытках, бюджет терял бы доходы — тогда это был бы кризис», — отметил вице-премьер.

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Он отметил, что нужно принять «разумное решение» на рынке нефти, чтобы не сделать стоимость топлива убыточной для перерабатывающей отрасли.

Ранее в Кремле пообещали реакцию кабмина на недовольство АЗС соглашением по топливу.