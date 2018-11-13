В Вашингтоне пообещали задержать реализацию проекта «Северный поток--2»

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Посол США при Европейском союзе (ЕС) Гордон Сондленд заявил о том, что Вашингтон располагает средствами для того, чтобы задержать реализацию проекта «Северный поток--2». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что этот проект имеет геополитический характер, и он ставит Европу в уязвимое положение. Сондленд подчеркнул, что это непосредственно отразится и на США.

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«Мы не хотим, чтобы зимой отключился газ из-за кризиса», — сказал посол.

По словам Сондленда, Вашингтон использовал еще не все возможности для задержания реализации газового проекта.

«Если ЕС не поймет эту логику, то президент США может использовать множество иных инструментов, которые есть в нашем распоряжении, я не буду сейчас их перечислять, чтобы остановить этот проект», — заявил он.

Ранее сообщалось, что министр энергетики США раскритиковал «Северный поток — 2».