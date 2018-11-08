ВТБ присоединился к налоговому мониторингу

Банк ВТБ с 1 января 2019 года присоединится к системе налогового мониторинга – взаимодействию с ФНС на основе удаленного доступа к информационным системам, сообщает налоговая служба.

«Переход на налоговый мониторинг ВТБ сократит продолжительность налоговых проверок компании в три раза. При постепенном подключении к проекту всей группы компаний эффект будет только расти. Отказ от классической системы истребования документов позволит в 10 раз снизить объем документов, представляемых в налоговый орган», — сообщил глава ведомства Михаил Мишустин.

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Среди других функций мониторинга – получение мотивированных мнений инспекторов о налогах в рамках сделок, исправление ошибок, предупреждение рисков и спорных ситуаций.

По данным ФНС, в рамках получения мотивированного мнения в течение трех лет сумма налога по урегулированным позициям составила 142 млрд руб., в среднем по одному мнению – 5 млрд.